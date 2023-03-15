В Краснодарском крае мужчина ответит в суде за продажу несуществующей клубники

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего приезжего из Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего приезжего из Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
Свежие комментарии