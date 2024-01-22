Политика как он...
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Политика как она есть

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Нелюбимая товарищем Байденом промышленность США

Нелюбимая товарищем Байденом промышленность США

Добрый день, Империя. Последние свои статьи пришлось удалить, ибо речь в них шла о выборах в США – а там, где обижают дедушку Джо, администрация Дзена все воспринимает, как “Язык вражды”.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Мы предполагаем, а они готовят бюллетени для отправки почтой, кто проверит
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9 час.
владимир рябченко
От трудов праведных не наживёшь палат каменных... Вот и наверху праведников не искать
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8 час.

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