Добрый день, Империя. Последние свои статьи пришлось удалить, ибо речь в них шла о выборах в США – а там, где обижают дедушку Джо, администрация Дзена все воспринимает, как “Язык вражды”.
Нелюбимая товарищем Байденом промышленность США
Комментарии
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Светлана Петрова
Мы предполагаем, а они готовят бюллетени для отправки почтой, кто проверит
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9 час.
владимир рябченко
От трудов праведных не наживёшь палат каменных... Вот и наверху праведников не искать
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8 час.
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