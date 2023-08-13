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Зенит — Факел: прогноз на матч 13.08.2023, МИР Российская Премьер-лига

Зенит — Факел: прогноз на матч 13.08.2023, МИР Российская Премьер-лига

13 августа, в воскресенье, «Зенит» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче 4-го тура МИР Российской Премьер-лиги.

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