Mesh-система Wi-Fi 7 со скоростью до 3600 Мбит/с для всего дома за $140. Представлен набор ZTE BE3600 PoE Edition

Комплект BE3600 поддерживает PoE, обеспечивает скорость до 3,6 Гбит/с и позволяет подключить до восьми дополнительных модулей для покрытия больших домов ZTE представила комплект Nebula·Sunny Day Whole Home Wi-Fi BE3600 PoE Edition из главного и двух дополнительных роутеров.
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