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Царьград

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Пропавшего три года назад пермяка нашли мертвым

Пропавшего три года назад пермяка нашли мертвым

Мужчина исчез при странных обстоятельствах.Волонтеры отряда «Регион59» сообщили о том, что пропавший три года назад житель деревни Невидимка (Лысьвенский округ) найден мертвым.

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