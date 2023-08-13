Единственно правильный ответ на теракты Украины - победа в СВО и возврат этой земли к заводским настройкам

валерии темников Что было бы если бы на украине было население 150 миллионов, а в России неполных 40? Вот что бы ответил Шойгу?

Игорь Кузнецов Зеленский просчитался и думал что страны НАТО выступят вместе с ВСУ. Также как и наши просчитались, не осознали что западенцы практически вытравили из мозгов граждан Украины всё, что дали основатель УССР Ленин и Сталин, который присоединил после ВОВ Западную Украину. Это была его серрьёзная ошибка, за которую сейчас приходится расплачиваться.