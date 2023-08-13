Фактически каждый день украино-британские беспилотники и ракеты бьют по Крыму, Москве и окраинным городам России.
Единственно правильный ответ на теракты Украины - победа в СВО и возврат этой земли к заводским настройкам
Комментарии
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валерии темников
Что было бы если бы на украине было население 150 миллионов, а в России неполных 40? Вот что бы ответил Шойгу?
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6 час.
Игорь Кузнецов
Зеленский просчитался и думал что страны НАТО выступят вместе с ВСУ. Также как и наши просчитались, не осознали что западенцы практически вытравили из мозгов граждан Украины всё, что дали основатель УССР Ленин и Сталин, который присоединил после ВОВ Западную Украину. Это была его серрьёзная ошибка, за которую сейчас приходится расплачиваться.
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3 час.
М
ММ
"по Вашему нужно положить много бойцов идя в наступление" -тотальная зачистка бомбами крупного калибра, ковровыми бомбардировками, если угодно. Потом на зачищенную территорию вводятся войска. Контроль сейчас вполне возможен тотальный, авиацией, спутниками, тепловизорами. И не надо бояться, что пострадают мирные жители. Тут уже или-или, или убивают жителей Донецка (ДО СИХ ПОР!!! Стыдно должно быть нашим военным!), или пострадают хохлы, у которых основной лозунг:"Москаляку на гиляку!".
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21 мин.
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