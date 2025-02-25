Framework представила «самый простой в ремонте» ноутбук — модульный, бюджетный и компактный Laptop 12Компания Framework, известная своими модульными ноутбуками, представила свой самый компактный мобильный компьютер — Framework Laptop 12.
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