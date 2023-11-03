16 лучших упражнений на трицепс для эффективной тренировки с гантелями

От разгибания до отжиманий с гантелями — список лучших упражнений для подтянутых рук. Подтянутые и красивые руки выглядят привлекательно, кроме того сильные мышцы рук имеют множество преимуществ: легкость подъема любых предметов, плавание и многое другое.
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