16 лучших упражнений на трицепс для эффективной тренировки с гантелями

От разгибания до отжиманий с гантелями — список лучших упражнений для подтянутых рук. Подтянутые и красивые руки выглядят привлекательно, кроме того сильные мышцы рук имеют множество преимуществ: легкость подъема любых предметов, плавание и многое другое.