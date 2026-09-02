Алькарас, Шелтон и Ходар заявились на турнир в Пекине

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Токио, который пройдет с 30 сентября по 6 октября. В нее вошли: действующий чемпион Карлос Алькарас (3); чемпион-2023 Бен Шелтон (9); прошлогодний финалист и чемпион-2022 Тэйлор Фриц (10); финалист-2022 Фрэнсис Тиафу (12); Рафаэль Ходар (13); Лоренцо Музетти (14); Каспер Рууд (20); Жоао Фонсека (26).
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