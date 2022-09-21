Поступает информация о мерах противника по наращиванию группировки в Харьковской области

Из Днепропетровской и Харьковской областей поступает информация о том, что противник принимает меры по наращиванию своей группировки на Харьковщине, где ранее украинским войскам удалось значительно продвинуться, дойдя до Изюма, Волчанска и Купянска.
Из Днепропетровской и Харьковской областей поступает информация о том, что противник принимает меры по наращиванию своей группировки на Харьковщине, где ранее украинским войскам удалось значительно продвинуться, дойдя до Изюма, Волчанска и Купянска.
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