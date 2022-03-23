«Каролина» 41 раз бросила в победном матче с «Тампой», Василевский сделал 38 сэйвов. Это 3-й случай за сезон с 40+ бросками по его воротам

«Каролина» 41 раз бросила в победном матче с «Тампой», Василевский сделал 38 сэйвов. Это 3-й случай за сезон с 40+ бросками по его воротам

«Каролина» 41 раз бросила в победном матче с «Тампой», Василевский сделал 38 сэйвов. Поражение стало для российского вратаря вторым подряд.

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