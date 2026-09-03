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Эксперт: требование Трампа к ЕС стало ударом для Зеленского

Эксперт: требование Трампа к ЕС стало ударом для Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости возврата Европой средств, потраченных на военную помощь Украине, стало серьёзным ударом для Владимира Зеленского.

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