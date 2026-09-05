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Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол

Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол

Налёт БПЛА на авиахаб в Лейпциге — безусловно одно из главных событий начала сентября. Кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на "провокацию Москвы" опечатал генеральное консульство России в Бонне, закрыл "Русский дом" на Фридрихштрассе и пообещал выбить из территориальных вод балтийские танкеры теневого флота .

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