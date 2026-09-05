Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол

Налёт БПЛА на авиахаб в Лейпциге — безусловно одно из главных событий начала сентября. Кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на "провокацию Москвы" опечатал генеральное консульство России в Бонне, закрыл "Русский дом" на Фридрихштрассе и пообещал выбить из территориальных вод балтийские танкеры теневого флота .