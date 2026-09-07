«Лунтик» удержал лидерство в кинопрокате СНГ по итогам выходных

Cборы полнометражного анимационного проекта «Лунтик. Обратная сторона Луны» режиссера Дарины Шмидт за минувшие выходные составили 54,6 млн рублей.
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