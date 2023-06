Миллионы планет, вращающихся вокруг желтых карликов, могут быть ключом к открытию внеземной жизни. Недавнее исследование, проведенное астрономами из Флоридского университета (США) и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что примерно треть изученных планет может быть пригодна для жизни.