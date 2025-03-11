Захарова заявила, что генсека ОБСЕ везут на место падения дронов ВСУ

Генсекретаря ОБСЕ, находящегося в Москве, везут на место падения беспилотников ВСУ - последствия атаки дронов на деле покажут, что представляет собой киевский режим, сообщила официальный представитель Мария Захарова.
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