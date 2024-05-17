Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Natalija Osminina

Козе понятно, что ни наступление по Харьковской области, ни даже штурм Харькова (на фиг, на фиг) не даст эффекта, необходимого для прекращения эскалации. Насчет дозиметров и противогазов для Восточной Европы -смешно читать авторские экзерсисы от противостояния на восточной фронте Украины к внезапной ядерной бомбардировке Восточной Европы. В реальности есть два варианта развертывания событий: бить по Банковой и бить Цирконами по военным базам Восточной Европы. И дальше смотреть на реакцию. По нарастающей до последнего обострения а-ля Карибский кризис. В любом случае Запад сморгнет первым. А насчет терактов в Европе - их ей не избежать в любом случае. Таковы тренды нового времени, в которое мы вступаем.