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Ученые нашли способ избежать преждевременного старения - всё зависит от одного вещества

Ученые нашли способ избежать преждевременного старения - всё зависит от одного вещества

Как показали исследования, снижение уровня одной аминокислоты увеличило срок жизни мышей на треть.Американские исследователи Университета Висконсина сделали открытие, которое может помочь значительно замедлить процесс старения.

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