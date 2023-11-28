Ученые нашли способ избежать преждевременного старения - всё зависит от одного вещества

Как показали исследования, снижение уровня одной аминокислоты увеличило срок жизни мышей на треть.Американские исследователи Университета Висконсина сделали открытие, которое может помочь значительно замедлить процесс старения.
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