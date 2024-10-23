Как прошел первый день саммита БРИКС в Казани: итоги

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кирилл Зыков Торгово-экономические отношения стали ключевыми темами двусторонних встреч Владимира Путина – уже прошли переговоры с главами Китая, Индии и ЮАР, а поздним вечером – с президентом Египта, только вошедшего в состав объединения.
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