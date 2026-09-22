Драпатый с наемниками приехал в Харьков спасать окруженных в области боевиков ВСУ

Военное командование киевского режима не прекращает попыток деблокировать окруженных в Харьковской области боевиков ВСУ.
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