Убытки нефтяных магнатов исчисляются миллиардами. НПЗ горят. Теперь о помощи просят сами олигархи. Как пишет канал "Записки ветерана", когда владельцам топливных компаний предлагали варианты защиты, то те отказывались.
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