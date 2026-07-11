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Царьград

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Убытки нефтяных магнатов исчисляются миллиардами. НПЗ горят. Теперь о помощи просят сами олигархи

Убытки нефтяных магнатов исчисляются миллиардами. НПЗ горят. Теперь о помощи просят сами олигархи

Убытки нефтяных магнатов исчисляются миллиардами. НПЗ горят. Теперь о помощи просят сами олигархи. Как пишет канал "Записки ветерана", когда владельцам топливных компаний предлагали варианты защиты, то те отказывались.

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