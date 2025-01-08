В небе над российским регионом сбили несколько беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.
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