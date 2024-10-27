Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы

Беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы

Военизированная шиитская группировка Ливана «Хезболла» ударила беспилотниками по военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенной в 45 километрах от портового города Хайфа на севере Израиля в окрестностях города Афула.

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