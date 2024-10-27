Беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы

Военизированная шиитская группировка Ливана «Хезболла» ударила беспилотниками по военной базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенной в 45 километрах от портового города Хайфа на севере Израиля в окрестностях города Афула.
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