Вот история
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот история

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    А то макаронники в наемниках у зедрилы, а от "папы" ни звука ни про это, ни про уничтожение православных церквей и со...Вряд ли Россия со...
  • Сергей
    Надо предложить провести переговоры в КНДР!!!! У гостеприимного КИМА!!!!Вряд ли Россия со...
  • Степан Капуста
    В Советской Армии для очень престарелых высших военачальников существовала т.н. "райская группа" - своеобразный орган...Совфед превращает...

Президенту России пообещали решить проблему с картофелем — но только к 2030 году

Президенту России пообещали решить проблему с картофелем — но только к 2030 году

﻿﻿Конечно, картофель можно купить в Беларуси, но еще лучше иметь свой. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин 26 мая в ходе встречи с представителями российского бизнес-сообщества, где речь шла об обеспечении стабильной работы отрасли картофелеводства, а также сахарной свеклы и ряда других овощей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх