Президенту России пообещали решить проблему с картофелем — но только к 2030 году

﻿﻿Конечно, картофель можно купить в Беларуси, но еще лучше иметь свой. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин 26 мая в ходе встречи с представителями российского бизнес-сообщества, где речь шла об обеспечении стабильной работы отрасли картофелеводства, а также сахарной свеклы и ряда других овощей.