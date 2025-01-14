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Царьград

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Пушков: Трамп стремится прекратить конфликт между Россией и Украиной

Пушков: Трамп стремится прекратить конфликт между Россией и Украиной

Сенатор Алексей Пушков заявил, что администрация Дональда Трампа намерена прекратить военные действия между Россией и Украиной.

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