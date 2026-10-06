Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект.

Заметили, как много сейчас споров вокруг ИИ? Это искусственный интеллект, если что. Ни в коем случае не претендую на звание знатока в этой области, не подумайте! Ну, правда: где Баба Яга и где ИИ)) Я просто тут новый указ нашего… любимого супергероя из белого дома узрела, вот и спешу вас с ним познакомить.
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