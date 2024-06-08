Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец «Заяц» рассказал о плюсах мотоцикла при доставке боеприпасов

Боец «Заяц» рассказал о плюсах мотоцикла при доставке боеприпасов

Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Юг» на полигоне отработали навыки доставки необходимых материальных средств на передовую для бойцов, ведущих боевые действия в районе Часова Яра.

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