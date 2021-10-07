Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения в результате сильного землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан, заявил журналистам директор Управления по борьбе со стихийными бедствиями страны Насир Насир.
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