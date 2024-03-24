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Россия выиграла. В США оценили перспективы конфликта на Украине

Россия выиграла. В США оценили перспективы конфликта на Украине

© МО РФ 1,9K прочитали Второй этап конфликта на Украине закончился тупиком, пишет TNI. Россия успешно адаптируется к изменениям на поле боя, ВСУ не хватает ресурсов, а Запад не спешит им помогать.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...Авторитарному руководству Китая и России присущи глубоко укоренившийся деспотизм и повальная коррупция, которая подрывает боевую мощь вооруженных сил.&quot;                                                 Так и хочется сказать этому &quot;почётному профессору&quot; словами И.Крылова : &quot;Чем кумушек считать, трудиться, не лучше б на себя кума оборотиться.&quot;     Уж какая коррупция у наших западных &quot;партнёров&quot;, даже и говорить не приходится, а диктатура у коллективного запада просто зашкаливает, вплоть до устранения неугодных.
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