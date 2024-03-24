Россия выиграла. В США оценили перспективы конфликта на Украине

Svetlana Kuzmina

"...Авторитарному руководству Китая и России присущи глубоко укоренившийся деспотизм и повальная коррупция, которая подрывает боевую мощь вооруженных сил." Так и хочется сказать этому "почётному профессору" словами И.Крылова : "Чем кумушек считать, трудиться, не лучше б на себя кума оборотиться." Уж какая коррупция у наших западных "партнёров", даже и говорить не приходится, а диктатура у коллективного запада просто зашкаливает, вплоть до устранения неугодных.