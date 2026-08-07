БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Натовская «коалиция мертвецов» осталась без «паровозов»

Натовская «коалиция мертвецов» осталась без «паровозов»

Вакуум власти в Европе уничтожает поддержку киевского режима Константин Ольшанский На фото: бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) (Фото: AP/TASS) Европейская «коалиция желающих», созданная для поддержки Украины и обеспечения ее военного выживания, выродилась в «коалицию мертвецов».

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