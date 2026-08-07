Вакуум власти в Европе уничтожает поддержку киевского режима Константин Ольшанский На фото: бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) (Фото: AP/TASS) Европейская «коалиция желающих», созданная для поддержки Украины и обеспечения ее военного выживания, выродилась в «коалицию мертвецов».