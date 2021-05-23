Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Что же это за страна, где только Путин все может решить?Строители Софийск...
  • Виктор Шиховцев
    А чего сразу не отстреливать? А то ишь чего удумали, на транспорте ездить!В Самарской облас...
  • Александр
    Любопытно, а с кепкой что стало?Самарский суд ошт...

В Самаре из ТЦ «Империя» 23 мая 2021 года эвакуировали 500 человек

Эвакуация проходила из-за замыкания . Как сообщает новостной портал СитиТрафик, на телефон экстренных служб было получено сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в торговом центре "Империя", в 17 часов 16 минут, сегодня - 23 мая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх