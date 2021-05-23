В Самаре из ТЦ «Империя» 23 мая 2021 года эвакуировали 500 человек

Эвакуация проходила из-за замыкания . Как сообщает новостной портал СитиТрафик, на телефон экстренных служб было получено сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в торговом центре "Империя", в 17 часов 16 минут, сегодня - 23 мая.