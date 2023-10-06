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Черноморский флот в Севастополе вновь атаковали беспилотные катера ВСУ

Черноморский флот в Севастополе вновь атаковали беспилотные катера ВСУ

Губернатор города Михаил Развожаев объяснил причину хлопков в районе базы ВМФ.В пятницу, 6 октября, в Телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева появилось сообщение о том, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота заняты отражением двух морских катеров-камикадзе ВСУ, которые пытаются прорваться в район Северного мола.

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