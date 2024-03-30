Украина в тумане и просвета не видно: уничтожены все блоки - власти сделали срочное обращение!

Об этом сообщили в «Центрэнерго». Там отметили, что специалисты уже неделю разбирают завалы, однако неясно, какой объем работ будет проделан для восстановления поврежденного здания и сколько времени потребуется на его восстановление.
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