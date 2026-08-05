Ностальгия и пришельцы: Почему сериал «Радар» затягивает, несмотря на вязкий ритм

Признаюсь честно, я редко жду от современной научной фантастики откровений. Слишком часто амбициозные проекты разбиваются о скалы бюджетных ограничений или, что еще хуже, о непонимание авторами самого духа жанра.
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