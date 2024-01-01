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«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»

В матче 20-го тура с «Ньюкаслом» (4:2) показатель ожидаемых голов (xG) «Ливерпуля» составил 7,53 по Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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