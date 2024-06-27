Рогов пообещал уточнить причину взрыва в Мелитополе

В городе Мелитополе в Запорожской области люди ночью услышали звук взрыва. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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