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Ассиметричный Путин: Америку оставят без титана и урана

Ассиметричный Путин: Америку оставят без титана и урана

8,7K прочтений Вчера Удары вглубь России дорого обойдутся США Владимир Путин придумал ассиметричный и весьма нетривиальный ответ на угрозы Вашингтона разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по российской территории.

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Комментарии
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E
Ed
То, что в норме банально для любой державы вот уже с пару сотен лет (детали конфликта Британии и Франции времен Наполеона) у нас именуется как &quot;придумал ассиметричный и весьма нетривиальный (???) ...ВВП назвал уран и титан, дефицит которых может негативно сказаться на ряде отраслей американской экономики &quot;
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