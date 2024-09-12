Ассиметричный Путин: Америку оставят без титана и урана

E

Ed

То, что в норме банально для любой державы вот уже с пару сотен лет (детали конфликта Британии и Франции времен Наполеона) у нас именуется как "придумал ассиметричный и весьма нетривиальный (???) ...ВВП назвал уран и титан, дефицит которых может негативно сказаться на ряде отраслей американской экономики "