Американская инфляция подвела европейский рынок

Статистика по инфляции США, вышедшая под закрытие фондовых бирж Европы, отправила индексы в нокаут. Цифры показали рост потребительских цен выше прогнозов аналитиков, что снижает вероятность смягчения политики ФРС в ближайшем будущем.
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