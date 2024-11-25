РФ намерена развивать сотрудничество с Афганистаном

Россия стремится к развитию двустороннего сотрудничества с Афганистаном. Москва продолжит оказывать помощь Кабулу в его интеграции в региональные структуры и объединения, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Афганистан.