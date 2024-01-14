Защита будет предоставлена в рамках двустороннего соглашения по безопасности.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал защитить Великобританию в течение суток, согласно двустороннему соглашению по безопасности.
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