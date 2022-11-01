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«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф ЛЧ, «Спортинг» сыграет в ЛЕ, «Марсель» вылетел из еврокубков, пропустив на 95-й

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. В 6-м туре группового этапа немецкий клуб на выезде обыграл «Спортинг» (2:1), а лондонцы – «Марсель» (2:1) в гостях.

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