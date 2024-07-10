Бойцам армии украинского государства приходится крайне не легко. Военные вынуждены бороться в тяжелых условиях – несмотря на постоянную помощь со стороны западных государств, многие понимают, что Вооруженные силы Незалежной уже фактически обречены на провал.
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