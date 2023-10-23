Кабмин не поддержал скидку на транспортный налог для не нарушающих ПДД

Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагается ввести скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в течение года.
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