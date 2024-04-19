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Закон, порядок, государство

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На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса ВВО поразили условного противника

На Сахалине гранатометные расчеты армейского корпуса ВВО поразили условного противника

Гранатометчики совершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах.

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