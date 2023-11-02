Небензя призвал Совбез ООН взглянуть на ресторанную жизнь Украины и последствия преступлений Израиля в Палестине

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя указал на разницу в обстановке на Украине спустя почти два года СВО и в секторе Газа спустя всего три недели боевых действий.
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