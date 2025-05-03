«10 мая в Киеве не наступит»: Путин признался в желании, с которым борется. Медведев сказал больше

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Россия ценою всего одной «сушки» (лётчики живы) отбила мощную дроновую атаку Киева, заставив украинского диктатора Зеленского биться в истерике и угрожать мировым лидерам, собравшимся приехать в Москву на 80-летие Победы.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Пора давно УКРОПИЮ от моря отделять...И Одессу снова в Россию принимать
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5 час.
Александр Соломатин
ЗАКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ доступ гейропейских представителей и всякой другой швали на Украину, заявив, что мы НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ их гнилую безопасность!!!!!!!!!  Хватит быть добренькими!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Нехрена ждать! Это зечмо  сказало что-то,  все 3,14здец ему сразу прислать пару орешников , что б не одна мразь не выжила!!!! А то дождёмся тем более на 9 мая, эта закрыта уже в углу и давно, пора все углы округлить!!!!
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15 мин.
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