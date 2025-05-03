«10 мая в Киеве не наступит»: Путин признался в желании, с которым борется. Медведев сказал больше

ЗАКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ доступ гейропейских представителей и всякой другой швали на Украину, заявив, что мы НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ их гнилую безопасность!!!!!!!!! Хватит быть добренькими!!!!!!!!!!!!!!!!

МП

Михаил Пантюхин

Нехрена ждать! Это зечмо сказало что-то, все 3,14здец ему сразу прислать пару орешников , что б не одна мразь не выжила!!!! А то дождёмся тем более на 9 мая, эта закрыта уже в углу и давно, пора все углы округлить!!!!