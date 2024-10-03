Москвичей приглашают на тренировки проекта «Спортивные выходные»

Новый сезон проекта «Спортивные выходные» открылся 14 сентября. В холодное время года тренировки проходят на закрытых площадках — на территории Северного и Южного речных вокзалов, общественного пространства «Три вокзала.
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