Фестиваль «Город Реактор» пройдет в Казани и Альметьевске с 5 по 20 сентября

С 5 по 20 сентября в Казани и Альметьевске пройдет фестиваль «Город Реактор». Он объединит представителей креативных индустрий по разным направлениям: от продюсирования территорий до анимации, сообщила на встрече с журналистами и блогерами руководитель арт-резиденции «Реактор» Кадрия Бугрова.
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