Сенат США согласился провести голосование по помощи Украине без мер по границе

Сенат конгресса США согласился провести на этой неделе финальное голосование по законопроекту о помощи Израилю и Украине, не содержащему положений об ужесточении мер контроля на американской границе с Мексикой.
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