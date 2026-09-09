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Дмитриев намерен провести бизнес-форум России, Германии и США совместно с партией АдГ

Дмитриев намерен провести бизнес-форум России, Германии и США совместно с партией АдГ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выступил с неожиданной инициативой.

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